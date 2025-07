Manchester United zainteresowany pomocnikiem Juventusu

Juventus chce pozbyć się Douglasa Luiza, który nie spełnia oczekiwań w Turynie. Według Matteo Moretto brazylijski pomocnik może wrócić do Premier League.

Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Juventusu

Douglas Luiz przymierzany do Manchesteru United

Douglas Luiz nie jest w planach trenera Juventusu – Igora Tudora – który dał mu wolną rękę w poszukiwaniu nowego klubu. 27-letni pomocnik kompletnie zawiódł bowiem swoim pierwszym sezonie w zespole Starej Damy. Brazylijczykowi na pewno nie pomogły liczne kontuzje, przez które co chwilę wypadał z gry. Turyński gigant chce przebudować środek pola, dlatego czeka na oferty za Douglasa Luiza, który nie może narzekać na brak zainteresowania.

W ostatnich tygodniach mierzący 177 centymetrów zawodnik był łączony z Nottingham Forest, Leeds United, Fulham, Evertonem czy Fenerbahce Stambuł. Do grona klubów mających chrapkę na zakontraktowanie 18-krotnego reprezentanta Brazylii właśnie dołączył także Manchester United – donosi Matteo Moretto w mediach społecznościowych. Przeprowadzka na Old Trafford na pewno byłaby kuszącą opcją dla chętnego na powrót do Anglii Douglasa Luiza.

W tym przypadku może dojść do wymiany zawodników na linii Juventus – Manchester United, ponieważ 36-krotni mistrzowie Włoch poważnie myślą o sprowadzeniu Jadona Sancho, który został skreślony przez Rubena Amorima. Czas pokaże, czy wymienione kluby ubiją interes, w ramach którego Anglik oraz Brazylijczyk zamienią się miejscami.

Douglas Luiz przywdziewa koszulkę ekipy Bianconerich od lipca 2024 roku, kiedy przeniósł się na Allianz Stadium za 51,5 miliona euro z Aston Villi. Wcześniej grał w Manchesterze City, Gironie oraz Vasco da Gamie, gdzie stawiał swoje pierwsze piłkarskie kroki. W minionym sezonie środkowy pomocnik rozegrał 27 meczów, ale nie miał udział przy żadnym golu.