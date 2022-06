PressFocus Na zdjęciu: Romelu Lukaku

W tym tygodniu właściciel Chelsea Todd Boehly spotka się z menedżerem The Blues Thomasem Tuchelem, aby pomówić o przyszłości Romelu Lukaku. Belg od dłuższego czasu wysyła sygnały, że chce opuścić Stamford Bridge.

Boehly i Tuchel zdecydują o przyszłości Romelu Lukaku

Belg jest nieszczęśliwy na Stamford Bridge i chce odejść z klubu

Napastnik chciałby wrócić do Interu Mediolan

Tuchel zdecyduje o przyszłości Lukaku

Niezadowolenie Lukaku z jego pobytu w zachodnim Londynie jest powszechnie znane od początku 2022 roku. Wtedy belgijski napastnik po raz pierwszy poinformował o tym podczas wywiadu. Od tego czasu miał kontaktować się z Interem Mediolan wyrażając chęć powrotu na San Siro.

Póki co, jego przyszłość stoi po znakiem zapytania. Z jednej strony mamy Lukaku, który nie chce kontynuować kariery w Chelsea, z drugiej strony londyński klub jest niechętny do oddania zawodnika po zaledwie roku. I jest też Inter, który niekoniecznie kwapi się ze ściągnięciem Belga z powrotem do Włoch. Nerazzurri są otwarci na ponowne dołączenie Lukaku do zespołu Inzaghiego, ale nie za wszelką cenę. Klub chętnie przeprowadziłby taką operację, ale tylko na własnych warunkach. Najlepszym rozwiązaniem dla Włochów, byłoby wypożyczenie, na które prawdopodobnie nie zgodzą się The Blues.

Jednak w pierwszej kolejności to Chelsea musi zdecydować się, czy w ogóle rozważy odejście Lukaku. Właśnie w tej sprawie spotkają się Tuchel i Boehly. Menedżer The Blues ma przedstawić właścicielowi klubu swoje plany wobec zawodnika. Wydaje się, że to od niemieckiego szkoleniowca może dużo zależeć w kwestii przyszłości Belga.

Jeśli Tuchel postawi sprawę jasno i stwierdzi, że Romelu Lukaku nie jest ważnym zawodnikiem dla klubu to jego odejście będzie bardziej prawdopodobne. W przeciwnym razie zawodnik będzie musiał zostać na Stamford Bridge lub w grę będzie wchodził ewentualny transfer definitywne z wysoką kwotą odstępnego, a to praktycznie wyklucza możliwość powrotu napastnika do Interu.

Zobacz również: Gwiazdor Arsenalu na celowniku Manchesteru City