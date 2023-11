Imago / Newspix Na zdjęciu: Piłkarze Interu Mediolan

Beppe Marotta i Piero Ausilio nakreślili wstępny plan na zimowe okienko transferowe

Inter nie chce dopuścić do sytuacji, jaka miała miejsce z Milanem Skriniarem

Mkhitaryan, Dimarco i Dumfries z nowymi kontraktami

Nikt w Mediolanie nie chce dopuścić do sytuacji, jaka miała miejsce przed rokiem. Wtedy już pół roku przed zakończeniem sezonu wiadomo było, że Milan Skriniar opuści klub po upływie kontraktu. W Interze uczą się jednak na błędach. Beppe Marotta i Piero Ausilio według informacji podanych przez “Sky” nakreślili plan działania na najbliższe miesiące i zbliżające się mercato.

W pierwszej kolejności najważniejsze dla “Nerazzurri” jest przedłużenie kontraktów trzech kluczowych piłkarzy pierwszego składu. Na pierwszy ogień pójdzie nowa umowa dla Henrikha Mkhitaryana. Obecny kontrakt pomocnika wygasa w czerwcu. Następnie klub skupi się na Federico Dimarco oraz Dumfriesie.

Ormianin ma otrzymać propozycje przedłużenia umowy o dwa lata. Z kolei Holender mógłby liczyć na kontrakt do 2028 roku oraz podwyżkę do 4 milionów euro za sezon. Wysokość kontraktu dla reprezentanta Włoch zależna jest od tego na jakich warunkach “Il Biscione” przedłużą umowy z Lautaro Martinezem i Nicolo Barellą.

Natomiast jeśli mowa o transferach do klubu, to według “Sky” Inter skupia swoją uwagę na dwóch zawodnikach. Thiago Djalo oraz Mehdi Taremi. Portugalczyk byłby dostępny do wzięcia za darmo w czerwcu. Sprawa transferu irańskiego napastnika zależy od tego, jak prezentować się będzie w Mediolanie dwójka napastników, czyli Alexis Sanchez oraz Marko Arnautović.