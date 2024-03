fot. Imago/Andrea Rosito Na zdjęciu: Simone Inzaghi

Simone Inzaghi to autor obecnego sukcesu Interu Mediolan

Władze klubu są zauroczone dotychczasową pracą szkoleniowca

Celem na najbliższe miesiące jest podpisanie z nim nowej umowy

Inter walczy o swojego trenera. Inzaghi zostanie w Mediolanie?

Inter Mediolan to w tym sezonie prawdziwa maszyna, która pewnym krokiem zmierza po mistrzostwo Włoch. Nerrazzurich uważa się również za jednych z głównych faworytów do zdobycia Ligi Mistrzów. Nie ulega wątpliwościom, że w ostatnich miesiącach zespół poczynił olbrzymie postępy, dzięki czemu może stać na jednym poziomie z najlepszymi klubami w Europie.

Olbrzymia w tym zasługa Simone Inzaghiego, który potwierdził, że jest trenerem o wielkiej klasie. W minionym sezonie był bliski zwolnienia, lecz w porę zażegnał kryzys. Od tego czasu jego drużyna radzi sobie coraz lepiej, uchodząc wręcz za kompletną.

Władze Interu mają świadomość, że tak dobre wyniki przyciągają zainteresowanie. Inzaghi jest niezwykle doceniany na Wyspach Brytyjskich, gdzie nie brakuje chętnych do zakontraktowania go. Zadaniem Nerrazzurich na najbliższe miesiące jest więc wypracowanie nowego porozumienia z Inzaghim, tak aby zatrzymać go w europejskiej stolicy mody.

Aktualna umowa Inzaghiego obowiązuje do połowy 2025 roku. Klub chce, aby w kolejny sezon szkoleniowiec wszedł już z nowym kontraktem, ważnym do 2027 roku.

