fot. Imago/IPA Sport Na zdjęciu: Rafael Leao

Rafael Leao może latem zostać bohaterem dużego transferu

W kolejce z PSG ustawiła się również Chelsea

Leao jest nastawiony na dalszą grę dla Milanu

Leao generuje wielkie zainteresowanie. Co zrobi Milan?

Rafael Leao stał się dla Paris Saint-Germain wymarzonym następcą Kyliana Mbappe, który po sezonie opuści Parc des Princes. Sam Portugalczyk nie jest zbyt chętny do wyprowadzki z San Siro, choć ostatnie zdanie będzie należało do Milanu. Jeśli klub uzna, że pieniądze z jego sprzedaży okażą się konieczne dla dalszego funkcjonowania, transfer dojdzie do skutku. Podobnie było w przypadku Sandro Tonalego, który minionego lata zasilił szeregi Newcastle United.

Paryżanie nie są jedynym zespołem, który marzy o zakontraktowaniu Leao. Nad sprowadzeniem go poważnie zastanawia się także Chelsea, która już wcześniej była z nim łączona. Milan miał nawet konkretną ofertę, lecz finalnie ją odrzucił i podpisał ze swoim podopiecznym nową umowę.

Chelsea ma w tym sezonie spore problemy ze skutecznością. Pomimo wydania olbrzymich pieniędzy, zespół Mauricio Pochettino prezentuje się poniżej oczekiwań i potrzebuje kolejnych wzmocnień.

Transfer Leao wyniósłby grubo ponad sto milionów euro. Dla najbogatszych klubów w Europie nie jest to kwota nie do przeskoczenia. Portugalczyk nigdy nie ukrywał, że preferowałby przenosiny do Premier League, dlatego PSG może obejść się smakiem.

