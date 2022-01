Pressfocus Na zdjęciu: Piłkarze Interu Mediolan

Mecz Inter Mediolan kontra Venezia w 23. kolejce Serie A, dostarczył wielu emocji. Mistrzowie Woch przegrywali z beniaminkiem, ale ostatecznie zwyciężyli 2:1 po golu w końcówce spotkania.

Beniaminek zaskoczył mistrza

Piłkarze Interu byli niekwestionowanym faworytem sobotniego pojedynku z Venezią. Mediolańczycy udowadniali to od samego początku poprzez zdominowanie rywala w statystyce posiadania piłki, czy licznie oddawanych strzałów.

Mistrzowie Włoch bezapelacyjnie zasługiwali na gola. Z bramki cieszył się jednak beniaminek, który w 19. minucie wprawił wszystkich w osłupienie. Wówczas Ethan Ampadu popisał się imponującym dośrodkowaniem w pole karne, gdzie czekał już Thomas Henry. Francuz zachował się doskonale, ponieważ uwolnił się od krycia Milana Skriniara, a następnie umieścił piłkę pod poprzeczką po uderzeniu futbolówki głową.

Będzie sensacja w Mediolanie? 🤔



Thomas Henry wyprowadza Venezię FC na prowadzenie w starciu z Interem Mediolan! ⚽ Włączcie Eleven Sports 1! 🔥 pic.twitter.com/aIeiVNdL3B — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) January 22, 2022

Inter nie może pozwalać sobie na straty punktów przeciwko niżej notowanym rywalom. Gospodarze byli tego świadomi, więc ciężko pracowali nad doprowadzeniem do remisu, co udało się w 40. minucie. Autorem trafienia na 1:1 był Nicolo Barella. Włoch znalazł się we właściwym miejscu o odpowiedniej porze i pokonał bramkarza.

Inter dopiął swego

Po zmianie stron Simone Inzaghi skorzystał z możliwości dokonania pięciu zmian, ponieważ Inter mimo niepodważalnej dominacji nie potrafił objąć prowadzenia. Venezia była waleczna, zaangażowana i dobrze zorganizowana. Ponadto aż sześć udanych interwencji zaliczył Sergio Romero, który ratował beniaminkowi punkt.

W konfrontacji na San Sio ostatecznie nie doszło do remisu. Szalę zwycięstwa na swoją korzyść przechylił Inter, który wreszcie strzelił drugiego i jednocześnie decydującego gola. Denzel Dumfries dośrodkował w szesnastkę, gdzie Edin Dzeko miał okazję na wykorzystanie swoich świetnych warunków fizycznych. Bośniak pokonał bramkarza po strzale głową i dał Interowi triumf 2:1.