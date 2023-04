fot. Grzegorz Wajda Na zdjęciu: Lautaro Martinez

Inter Mediolan wykonał w niedzielę milowy krok w kierunku awansu do Ligi Mistrzów

Nerazzurri pokonali u siebie Lazio (3:1), pomagając jednocześnie SSC Napoli

Azzurri dzięki wygranej mediolańczyków mogą już dzisiaj świętować mistrzostwo kraju, jeśli pokonają Salernitanę

Neapol może szykować się do wielkiej fety

Inter Mediolan w niedzielnym starciu, zaczynającym granie w Serie A, przegrywał już od 30 minuty po trafieniu Felipe Andersona. Nerazzurri długi byli tłem dla rywali. Przebudzili się jednak w ostatnim kwadransie rywalizacji.

Najpierw w 77. minucie do wyrównania doprowadził Lautaro Martinez. Sześć minut później na prowadzenie Inter wyprowadził Robin Gosens. Tymczasem w 90. minucie drugiego gola dołożył Lautaro Martinez i trzy punkty zainkasował team ze Stadio Giuseppe Meazza.

SSC Napoli jednocześnie już dzisiaj może zostać mistrzem Serie A. Wystarczy, że pokona Salernitanę. Wówczas będzie miało 81 punktów. Lazio nawet w przypadku ewentualnych zwycięstw do końca sezonu może zgromadzić maksymalnie 79 oczek.

Jeśli zwycięstwo Azzurrich w niedzielę stanie się faktem, to wygrają mistrzostwo Serie A po raz trzeci w historii. Wcześniej udało się to neapolitańczykom w sezonach 1986/1987 i 1989/1990. Trener Luciano Spalletti może natomiast wywalczyć ósme trofeum w karierze. Nie licząc triumfu z Zenitem Sankt Petersburg, to zostałby po raz pierwszy mistrzem kraju.

