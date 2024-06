Inter Mediolan zaczął ważne rozmowy, chodzi o trenera

fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Interu Mediolan

Inter przekonany, że projekt Simone Inzaghiego jeszcze się nie wypalił

Inter Mediolan po długiej przerwie w końcu sięgnął po mistrzostwo Włoch. Nerazzurri w pokonanym polu w sezonie 2023/2024 zostawili między innymi AC Milan czy Juventus. Kibice natomiast zaczęli zastanawiać się, co dalej z trenerem Simone Inzaghim, mającym kontrakt ważny do końca czerwca 2025 roku.

Według informacji Sky Sport Italia sternicy mediolańskiego klubu zaplanowali już spotkanie z agentem szkoleniowca Tulio Tintiego. Czas trwania nowego kontraktu nie został jeszcze ustalony. Opcje są w każdym razie dwie. Wariant pierwszy to umowa do 2026 z opcją przedłużenia o kolejne 12 miesięcy. Alternatywą ma być natychmiastowa opcja do 2027 roku. Finalną decyzja ma być zależna od samego trenera.

Inzaghi trafił do ekipy z Mediolanu w czerwcu 2021 roku. Jak na razie prowadził Inter łącznie w 158 meczach. Bilans punktowy to średnio 2,15 na spotkanie. 48-latek, zanim objął stery nad mediolańską ekipą, to prowadził Lazio. Stołeczna ekipę Inzaghi prowadził w 244 meczach.

Jak na razie największym sukcesem włoskiego trenera jest wygranie mistrzostwa Włoch w ostatniej kampanii. Inzaghi może się tez pochwalić takimi osiągnięciami jak wygranie dwóch krajowych pucharów z Interem i jednego z Lazio. Na koncie Włocha jest też kilka triumfów w starciu o Supercoppa Italiana.

