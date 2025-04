Inter Mediolan podjął decyzję ws. przyszłości Simone Inzaghiego

Inter Mediolan chce kontynuować współpracę z obecnym trenerem. Jak podaje La Gazzetta dello Sport, włoski taktyk otrzyma nowy kontrakt do 2027 roku. Bez względu na to czy zdobędzie jakieś trofeum.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Simone Inzaghi

Simone Inzaghi otrzyma kontrakt do 2027 roku

Inter Mediolan od trzech spotkań kontynuuje serię meczów bez zwycięstwa. Remisem zakończyło się rewanżowe starcie z Bayernem Monachium w ćwierćfinale Ligi Mistrzów (2:2). Z kolei później w meczach z Bologną (0:1) i Milanem (0:3) musieli uznać wyższość rywala. Szczególnie bolesna okazała się porażka z odwiecznym rywalem, której skutkiem był brak awansu do finału Pucharu Włoch.

Mimo spadku formy władze Interu w pełni popierają obecnego trenera – Simone Inzaghiego. Jakiś czas temu włoskie media informowały, że 49-latek otrzyma nowy kontrakt. Obecna umowa obowiązuje do czerwca 2026 roku, lecz zarząd chciał go nagrodzić za dobrą pracę.

Zobacz wideo: Program Polak+ w Interze Mediolan

Słabsze wyniki w ostatnim czasie nie wpłynęły na zmianę decyzji czy postrzeganie trenera. Inter Mediolan wciąż chce kontynuować współpracę z obecnym szkoleniowcem. Jak podaje La Gazzetta dello Sport, niebawem Włoch ma otrzymać nową umowę ważną do 2027 roku z opcją przedłużenia o kolejne dwanaście miesięcy. Co więcej, Inzaghi może liczyć na podwyżkę wynagrodzenia do 7 mln euro.

Dodatkowo źródło sugeruje, że decyzja nie ulegnie zmianie nawet w przypadku jeśli Nerazzurri zakończą sezon bez żadnego trofeum. Liczba pucharów nie będzie miała wpływu na ocenę wykonanej pracy w bieżącym sezonie. Na ten moment Inter liczy się w grze o dwa trofea. W Lidze Mistrzów zmierzy się z FC Barceloną w dwumeczu, którego stawką będzie finał. Z kolei w Serie A zajmują 1. miejsce z identycznym dorobkiem punktowym co drugie w tabeli Napoli.