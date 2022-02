Ibrahimović nie zagra w derbach Mediolanu

PressFocus Na zdjęciu: Zlatan Ibrahimovic

Szkoleniowiec AC Milan Stefano Pioli potwierdził wcześniejsze doniesienia prasowe, że w sobotnich derbach Mediolanu nie zobaczymy na boisku Zlatana Ibrahimovicia. Podczas konferencji prasowej trener rossonerich dodał, że zdolny do gry nie jest również Ante Rebić, natomiast możliwy jest występ Fikaio Tomoriego.

Ibrahimović i Rebić nie zagrają w derbach Mediolanu

Sytuacja Tomoriego monitorowana jest na bieżąco

Pioli wierzy w swój zespół i uważa, że brak transferów nie będzie problemem

Milan chce skończyć sezon w czołówce

– Ani Ibrahimović, ani Rebić nie będą dostępni w jutrzejszym pojedynku. Tomori wykonał w ostatnim czasie świetną pracę i będzie do dyspozycji, ale nie wiem jeszcze w jakim wymiarze czasowym dostanie szansę. Olivier Giroud jest dla nas bardzo ważnym piłkarzem i jest gotowy do gry – mówił na spotkaniu z dziennikarzami Stefano Pioli. – Jest mi bardzo przykro, że Zlatan nie będzie mógł zagrać. Wzniósł drużynę na wyższy poziom, ale teraz musimy udowodnić, że jesteśmy mocni również bez niego. Musimy mieć siłę woli, zwłaszcza w trudnych momentach.

Kto jest faworytem tego pojedynku? – Inter robi niesamowite rzeczy w ostatnim czasie, ale wiem, że mam silny i zjednoczony zespół. Wszyscy jesteśmy zmotywowani. W meczu będzie wiele starć. Ten, kto wygra ich więcej, będzie miał większą szansę na końcowy sukces. Musimy wykazać się większą determinacją od rywala – przyznaje szkoleniowiec rossonerich.

Styczniowe okienko transferowe w wykonaniu Milanu nie było dość spektakularne. Juventus zakontraktował Vlahovicia, Inter ściągnął Gosensa z Atalanty, a Milan pozyskał 18-letniego napastnika Marko Lazeticia. – Znam możliwości moich piłkarzy i wierzę w nich. Nie udało nam się pozyskać żadnego zawodnika, który podniósłby poziom drużyny, ale monitorowaliśmy rynek i te działania są naszą wspólną decyzją. Ci, którzy wierzą w to, co robią muszą być silni również w trudnych momentach. Mamy konkurencyjny zespół i utrzymamy się w czołówce. Lazetić to dobry chłopak z mocnym charakterem. Ma też dobrą technikę. Jutro będzie razem z nami, aby posmakować włoskiej piłki.

