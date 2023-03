PressFocus Na zdjęciu: Zlatan Ibrahimović

W 27. kolejce Serie A AC Milan czekało wyjazdowe spotkanie z Udinese

Pod koniec pierwszej połowy Zlatan Ibrahimović pomylił się z rzutu karnego. Dostał jednak szansę na powtórkę i tę już wykorzystał

Szwed został tym samym najstarszym strzelcem w historii włoskiej ekstraklasy

Ibrahimović najstarszym strzelcem w historii Serie A!

Zlatan Ibrahimović nie przestaje pisać historii Serie A. W sobotę szwedzki napastnik po raz pierwszy od wielu miesięcy znalazł się w wyjściowym składzie AC Milanu. Mistrzowie Włoch mierzyli się na wyjeździe z Udinese Calcio. Jego zespół szybko stracił bramkę za sprawą Roberto Pereyry, ale sam napastnik jeszcze przed przerwą zdołał dokonać czegoś wyjątkowego.

Już w czasie doliczonym do pierwszej połowy arbiter podyktował rzut karny. Do piłki podszedł Ibrahimović, ale przegrał pojedynek z Marco Silvestrim. Sędzia dojrzał jednak, że golkiper gospodarzy wyszedł z linii przed czasem. Podyktował zatem powtórkę. Ta decyzja rozwścieczyła trenera Udinese, Andreę Sottila, przez co obejrzał czerwoną kartkę. To nie wyprowadziło jednak z równowagi Ibracadabry. Ten nie dał się ponownie pokonać Silvestriemu i pewnym strzałem wyrównał wynik spotkania.

😱 CO ZA KOŃCÓWKA PIERWSZEJ POŁOWY! 😱



😬Zlatan Ibrahimović marnuje rzut karny… i wykorzystuje powtórkę💪

🟥Czerwona kartka Andrei Sottila

⚽️Udiesne ponownie wychodzi na prowadzenie!



To był bez wątpienia wielki moment dla Szweda. W wieku 41 lat i 166 dni został bowiem najstarszym strzelcem w historii Serie A. Wyprzedził legendę Milanu, Alessandro Costacurtę, który zdobył swego ostatniego ligowego gola w wieku 41 lat i 25 dni.

Rossoneri szybko utracili remis i na przerwę schodzili z wynikiem 1:2.

