Tottenham stracił punkty w sobotnim meczu wyjazdowym z Southampton (3:3)

Spurs nie mają już szans na żadne trofeum w tym sezonie

Antonio Conte po zakończeniu spotkania ostro zaatakował włodarzy oraz piłkarzy Kogutów. Po takiej wypowiedzi wydaje się, że dalsza współpraca Włocha z londyńczykami jest bardzo mało prawdopodobna

“Właściciel rządzi od 20 lat i nie zdobył żadnych trofeów. Dlaczego?”

Wydaje się, że niebawem drogi Tottenhamu oraz Antonio Conte rozejdą się bezpowrotnie. W sobotę Spurs zaledwie zremisowali na wyjeździe z Southampton (3:3). Po ostatnim gwizdku włoski trener rozpoczął ostrą tyradę. Zaatakował zarówno klub, jak i własnych piłkarzy.

– Sytuacja, w której żyjemy w ostatnim miesiącu nie jest dobra. I nie jestem przyzwyczajony do sytuacji tego typu. Widzę mnóstwo samolubnych graczy, za to nie widzę drużyny. Jesteśmy jedenastoma piłkarzami, którzy wybiegają na boisko. Widzę zawodników, którzy nie chcą sobie wzajemnie pomagać i włożyć serca w grę – powiedział Conte.

Spurs po raz kolejni skończą sezon bez żadnego trofeum. Ta posucha trwa już od 2008 roku. O tę kwestię równeiż zapytano Włocha. – To dlatego, że są tu do tego przyzwyczajeni. Nie grają o nic istotnego. Nie chcą grać pod presją, ze stresem. Tak jest łatwiej. Taka jest historia Tottenhamu. 20 lat rządów właściciela i nigdy nic nie wygrali. Dlaczego? Wina jest po stronie klubu albo każdego trenera, który tu pracował. Do tej pory ukrywałem sytuację, ale już nie mogę. Powtórzę, że nie chcę oglądać więcej tego, co widziałem dzisiaj, bo to było nie do zaakceptowania. Dla fanów również. Kibicują nam, płacą za bilety i dlatego nie możemy więcej zaprezentować się w taki sposób. Musimy to przemyśleć – dodał 53-latek.

Wydaje się, że pozostanie Conte w Tottenhamie jest teraz niemożliwe. Jamie Carragher uważa wręcz, że Włoch takim wystąpieniem ma nadzieję, że zostanie zwolniony przed przerwą reprezentacyjną.

Tottenham obecnie zajmuje czwarte miejsce w tabeli Premier League. Piąte Newcastle United traci jednak do Kogutów tylko punkt, a rozegrał o dwa mecze mniej.

