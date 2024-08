Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Henrikh Mkhitaryan

Henrikh Mkhitaryan: Mamy 25 zawodników, wszyscy są podstawowymi graczami

Inter Mediolan już w najbliższą sobotę rozegra swoje pierwsze spotkanie w sezonie 2024/25. Przeciwnikiem zespołu prowadzonego przez Simone Inzaghiego będzie Genoa. „Nerazzurri” przystąpią do nadchodzącej kampanii Serie A jako mistrzowie Włoch i bez wątpienia będą chcieli powtórzyć ten sukces.

Ostatnio na łamach „La Gazzetty dello Sport” ukazał się wywiad z Henrikhem Mkhitaryanem. Ormianin w rozmowie z włoskim dziennikarzem został poproszony o opinię na temat wzmocnień Interu Mediolan w letnim okienku transferowym. Doświadczony pomocnik nie ukrywał zadowolenia z nowych transferów. Przyznał, że nowi gracze pomogą drużynie osiągnąć cel.

– Dołączyło trzech nowych zawodników: Taremi, Zieliński i Martinez. Pomogą nam przez cały sezon. Są bardzo mocni, bardzo nam pomogą. Nasza siła polega na tym, że w naszej drużynie każdy ma szansę grać. Gdy się wspieramy, mamy większe szanse na wygrywanie meczów. Mamy 25 zawodników, wszyscy są podstawowymi graczami. Mówię to naprawdę, to nie jest tylko frazes. To jest droga do zwycięstwa. Każdy może grać, nie ma ustalonej hierarchii: jesteśmy tu, aby się wspierać, pracować, walczyć o ten sam cel. W Interze nie ma słowa „rezerwowy” – powiedział Henrikh Mkhitaryan, cytowany przez portal „intermediolan.com”.

Nadchodzący sezon będzie trzecią kampanią Henrikha Mkhitaryana w Interze Mediolan. Do tej pory doświadczony pomocnik rozegrał 95 spotkań w koszulce „Nerazzurrich”. W tym czasie zdołał siedmiokrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczyć 13 asyst.

