Hakan Calhanoglu odrzucił ofertę Al-Hilal

Calhanoglu odrzucił wielkie pieniądze z Arabii

Hakan Calhanoglu od kilku lat jest kluczową postacią w składzie Interu Mediolan. Turecki piłkarz trafił do “Nerazzurri” w 2021 roku. Mimo że w przeszłości był zawodnikiem Milanu, to kibice bardzo szybko przekonali się do niego ze względu na wkład, jaki wnosi do zespołu. Ostatnio na jaw wyszła informacja, że 29-letni pomocnik odrzucił bajeczną ofertę z Arabii Saudyjskiej. Dla kibiców Interu jest to kolejny powód, aby jeszcze bardziej wspierać swojego ulubieńca.

Reprezentant Turcji w rozmowie z “Mediaset” powiedział, dlaczego zdecydował się odrzucić kontrakt. Wskazał również, jaki jest priorytet Interu w tym sezonie.

– Scudetto jest ważniejsze niż kolejny finał Ligi Mistrzów. Odrzuciłem ofertę z Arabii. Wszyscy myślą, że odszedłem z Milanu ze względów finansowych, ale dla mnie pieniądze to nie wszystko. Najważniejsze jest, żeby czuć się ważnym, a tak się właśnie czuję w Interze – powiedział Turek.

Calhanoglu jest w fantastycznej formie w bieżącej kampanii. W tym sezonie zagrał 22 mecze, w których strzelił 8 bramek i zaliczył 3 asysty.