Włoskie media informują, że Aurelio De Laurentis obiecał swoim piłkarzom dodatkowe bonusy, jeśli zdobędą mistrzostwo Włoch w trwającej kampanii. Obecnie Napoli ma sporą przewagę w Serie A nad resztą stawki.

Napoli jest na autostradzie do mistrzostwa

Azzurri mają 13 punktów przewagi nad Interem

Do końca sezonu pozostało 18. kolejek

Napoli wierzy w pierwsze od 1990 roku mistrzostwo Włoch

Napoli jest obecnie na dobrej drodze do zdobycia pierwszego tytułu mistrzowskiego od czasów Diego Maradony i mają 13 punktów przewagi nad drugim w tabeli Interem Mediolan po 20 meczach.

Mając 18 meczów do rozegrania, drużyna Luciano Spallettiego jest teraz największym faworytem do wygrania scudetto w tym roku. Patrząc na ich formę oraz na to, co prezentują inne zespoły Serie A wydaje się, że już tylko totalna katastrofa może wywrócić tabelę do góry nogami.

Jak donosi La Repubblica Aurelio De Laurentiis zapewnił swoich zawodników, że w przypadku wygrania scudetto będą mogli liczyć na dodatkowe premie.

Media podkreślają, że tylko szkoleniowiec Napoli Luciano Spalletti ma w kontrakcie klauzulę o wygraniu mistrzostwa kraju, co oznacza, że nie było gwarancji na dodatkowe premie dla zawodników.

Azzurri mogą też liczyć na kolejne bonusy związane z innymi celami sportowymi. Zawodnicy otrzymają też premie w przypadku awansu do ćwierćfinału Ligi Mistrzów, a także w momencie zakwalifikowania się do kolejnej edycji tych elitarnych rozgrywek.

Przypomnijmy, że w Napoli występuje dwóch reprezentantów Polski: Piotr Zieliński oraz Bartosz Bereszyński.

