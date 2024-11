Genoa zaprezentowała nowego trenera. Kibice wieszczą spadek

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Genoa CFC

Genoa szybko znalazła nowego szkoleniowca

Po 12 kolejkach Serie A Genoa z dorobkiem dziesięciu punktów zajmuje 17. miejsce, a jej przewaga nad strefą spadkową to zaledwie jedno oczko. Fatalny start sezonu i zaledwie dwa zwycięstwa doprowadziły do zwolnienia Alberto Gilardino. W poprzednich rozgrywkach włoski szkoleniowiec doprowadził Rossoblu do 11. lokaty w ligowej stawce, a wcześniej zanotował awans na najwyższy szczebel.

42-latek nie otrzymał szansy na poprawę wyników i 19 listopada pożegnał się ze stanowiskiem po 79 meczach. Nazwisko jego następcy ogłoszono dzień później. Nowym trenerem ekipy ze Stadio Luigi Ferraris został Patrick Vieira. Francuz w swoim CV ma pracę w takich klubach, jak New York City, OGC Nice, Crystal Palace i RC Strasbourg. Od lipca, a więc od rozstania z Alzatczykami, pozostawał bez zatrudnienia.

Il Genoa CFC comunica di aver affidato la conduzione tecnica della prima squadra a Patrick Vieira.



Il nuovo mister dirigerà nel pomeriggio il primo allenamento dopo la formalizzazione del contratto nella sede di Villa Rostan.



Dopo un percorso professionale, tra il 2011 e il… pic.twitter.com/jmp8m6guxr — Genoa CFC (@GenoaCFC) November 20, 2024

Vieira nie może pochwalić się nadzwyczajnymi sukcesami. Strasbourg doprowadził do 13. miejsca w Ligue 1, natomiast z Crystal Palace został zwolniony w marcu 2023 roku, po serii 12 spotkań bez wygranej. Kibice Genoi są pełni obaw, co potwierdzają komentarze pod oficjalnym komunikatem dotyczącym zatrudnienia 48-latka. “Życzę udanej podróży do Serie B”, “szaleństwo”, “niezrozumiały wybór”, “odliczanie rozpoczęło się…” – w taki sposób fani komentują wybór klubowych władz.