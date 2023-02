Wiele wskazuje na to, że relacja Tottenham – Antonio Conte dobiegnie końca wraz z ostatnim dniem czerwca. Kto zastąpi Włocha? Coraz więcej mówi się o wielkim powrocie Mauricio Pochettino do Londynu. Conte out, Pochettino in? Antonio Conte prowadzi Tottenham od listopada 2021 roku. Spurs pod wodzą włoskiego szkoleniowca w poprzednim sezonie zajęli czwarte miejsce w Premier

Czytaj dalej…