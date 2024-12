Flick da odpocząć piłkarzom FC Barcelony. Niemiec stawia na równowagę

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Flick, Lewandowski i Pedri

Krótka przerwa przed intensywnym początkiem roku

Po ostatnim meczu La Liga w 2024 roku, w którym Barcelona zmierzy się w sobotę, 21 grudnia, z Atletico Madryt, zespół odbędzie jeszcze trening regeneracyjny w niedzielę, 22 grudnia. Następnie zawodnicy udadzą się na tygodniowe wakacje, które potrwają do niedzieli, 29 grudnia.

Po powrocie do treningów drużyna rozpocznie przygotowania do rywalizacji w Pucharze Króla. Już 4 stycznia czeka ją wyjazdowe spotkanie w Barbastro, małym miasteczku w prowincji Huesca. Co ciekawe, podróż odbędzie się w dniu meczu, a piłkarze wrócą do Barcelony bezpośrednio po spotkaniu.

Intensywność wzrośnie po meczu w Pucharze Króla, gdyż 6 stycznia zespół wyruszy do Arabii Saudyjskiej, gdzie odbędą się tegoroczne rozgrywki Superpucharu Hiszpanii. Barcelona zmierzy się w półfinale z Athletic Bilbao, a spotkanie zaplanowano na 8 stycznia w Dżuddzie.

Hansi Flick stawia na odpowiednią równowagę między odpoczynkiem a przygotowaniami do kolejnych wyzwań. Po wymagającej pierwszej części sezonu świąteczna przerwa ma pozwolić zawodnikom na regenerację, jednak sztab trenerski zadba, by drużyna wróciła do treningów w pełni sił i gotowa do intensywnych rozgrywek na początku nowego roku.