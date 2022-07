PressFocus Na zdjęciu: Paul Pogba

Istnieje duże ryzyko, że Paul Pogba nie wystąpi na tegorocznym mundialu w Katarze. Wszystko przez poważną kontuzję kolana, której nabawił się podczas przygotowań do nowego sezonu w Stanach Zjednoczonych.

Paul Pogba może nie wystąpić na mundialu w Katarze

Francuz doznał uszkodzenia łąkotki pobocznej w prawym kolanie

Obecnie trwają konsultacje medyczne mające określić sposób leczenia urazu

Pogba znów kontuzjowany, może stracić połowę sezonu

U byłego zawodnika Manchesteru United zdiagnozowano uszkodzenie łąkotki bocznej w prawym kolanie po skręceniu, do którego doszło podczas sesji treningowej Juventusu w Los Angeles w zeszłym tygodniu.

Początkowo wydawało się, że Paul Pogba przejdzie operację w Stanach Zjednoczonych, jednak ostatecznie zdecydowano o powrocie Francuza do Włoch. Według La Gazzetta dello Sport i Corriere dello Sport, to dlatego, że istnieją dwa potencjalne podejścia do tej kontuzji.

Pierwszą możliwością jest usunięcie kawałka menisku, co skutkowałoby przerwą w grze przez około 40 do 60 dni. Jednak jest to rozwiązanie zalecane dla dużo młodszych graczy, a skutkiem ubocznym takiego leczenia jest utrata mobilności. Drugą opcją jest tak zwane “zszycie uszkodzenia”, jednak w takim wypadku absencja wyniosłaby pięć do sześciu miesięcy i byłoby to równoznaczne z nie wystąpieniem Pogby na mundialu w Katarze, a gracz wróciłby na plac gry dopiero w 2023 roku.

W związku z tym Pogba przed podjęciem ostatecznej decyzji skonsultuje się ze sztabem medycznym reprezentacji Francji, a także ze specjalistą ortopedą. Wiele też będzie zależeć od zakresu i umiejscowienia uszkodzenia, a także od faktu, iż ten problem nęka pomocnika Juventusu od kilku lat, co spowodowało tak wiele kontuzji mięśni w Manchesterze United.

