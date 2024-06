Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Rafael Leao

Fabio Capello skrytykował Rafaela Leao

W niedzielę został rozegrany ostatnie zaległy mecz w rozgrywkach Serie A. Natomiast AC Milan jak i większość zespołów rozgrywki zakończyli dużo wcześniej. „Rossoneri”, mimo zdobycia wicemistrzostwa Italii, nie może zaliczyć tego sezonu do udanego. W szczególności może to powiedzieć Rafael Leao, który przez znaczną część kampanii był po prostu cieniem samego siebie.

Reprezentant Portugalii często był krytykowany przez kibiców za swoją dyspozycję. Również niepochlebnie o skrzydłowym Milanu wypowiedział się ostatnio Fabio Capello. Legendarny włoski trener porównał 24-latka do Viniciusa Juniora. Pod adresem byłego gracza Sportingu Lizbona padły ostre słowa.

– Vinícius Júnior na początku swojej kariery wydawał się zbuntowanym, anarchicznym zawodnikiem, a teraz zamiast tego mówi o grupie, o tym, jak ważne jest pomaganie sobie nawzajem. Są gracze, którzy zasługują na osiąganie różnych sukcesów, a nie spędzanie godzin na nagrywaniu albumu rapowego. Prawdziwa płyta, praca odbywa się w Milanello, w Madrycie, codzienna praca nad doskonaleniem się. Do tego potrzebny jest przewodnik, który może pomóc ci w osiągnięciu celów, to jedna z najważniejszych rzeczy, które można przypisać trenerowi, a Carlo Ancelotti ma wszystko, robił to w każdym zespole. Leão ma ogromny potencjał fizyczny, może nawet większy niż Vinícius, ale musi go wydobyć – powiedział Fabio Capello, cytowany przez serwis „acmilan.com.pl”.

