PressFocus Na zdjęciu: Christian Eriksen

Christian Eriksen prowadzi indywidualne treningi na terenie swego byłego klubu – Odense. Choć Duńczyk nie dostał pozwolenia na grę w Serie A, nie zamierza rezygnować z kariery piłkarskiej.

Christian Eriksen pozostaje poza grą od lipca. Wówczas, na Euro 2020, podczas meczu pomiędzy reprezentacjami Danii i Finlandii, pomocnik doznał zatrzymania akcji serca. Szybka pomoc pomogła mu uratować życie, a następnie zainstalowano mu kardiowerter. Zawodnik Interu Mediolan nie może spełniać swoich obowiązków. Reguły Serie A zabraniają gry z wszczepionym kardiowerterem. Mimo tego 29-latek nie ustaje w walce o powrót na boisko.

Obecnie prowadzi indywidualne treningi w siedzibie swojego macierzystego klubu – Odense.

– Eriksen skontaktował się z nami i teraz trenuje indywidualnie. To dla niego naturalne, bo występował tutaj w młodości i mieszka niedaleko. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, mogąc zapewnić mu zaplecze treningowe – powiedział rzecznik duńskiego klubu.

Nie wiadomo, od kiedy pomocnik prowadzi swoje sesje treningowe, ani do kiedy zamierza czynić to w Odense. Wiadomo natomiast, że władze Interu Mediolan nie będą robić 29-latkowi problemu w znalezieniu nowego pracodawcy. Duńczyk trafił do Nerazzurrich w styczniu 2020 roku i kosztował ich 27 milionów euro.

