fot. PressFocus Na zdjęciu: Matthijs De Ligt

Matthijs De Ligt w trakcie trwającego okna transferowego zdecydował się na zmianę barw klubowych. Reprezentant Holandii dołączył z Juventusu do Bayernu Monachium. Zawodnik w rozmowie z ESPN wyjaśnił, natomiast, co miało wpływ na to, że zdecydował się na dołączenie do teamu z Turynu latem 2019 roku.

Matthijs De Ligt latem 2019 roku trafił do Juventusu z Ajaxu

22-latek wyjaśnił, że duży wpływ na taki ruch miał Maurizio Sarri

W trakcie trwającego okna transferowego piłkarz dołączył do Bayernu Monachium

De Ligt lczył na ofensywną grę w Juve

Matthijs De Ligt zasilił szeregi mistrza Bundesligi, kosztując 67 milionów euro. Holender w Bayernie Monachium ma wypełnić lukę po Niklasie Sule, który po wygaśnięciu umowy z Bawarczykami zdecydował się na dołączenie do Borussii Dortmund.

Holenderski defensor pozwolił sobie na kilka zdań komentarza w sprawie zmiany klubu z Ajaxu na Juventus, co miało miejsce trzy lata temu. 22-latek tego lata związał się natomiast z ekipą z Monachium kontraktem do 2027 roku.

– Zdecydowałem się dołączyć do Juventusu, chcąc brać udział w bardziej ofensywnej grze. Głównym trenerem w tym czasie był Maurizio Sarri, który znany jest z ofensywnego nastawiania. Pokazał to w Napoli i Chelsea – mówił De Ligt w rozmowie z ESPN.

– Pomyślałem, że mógłbym ćwiczyć styl gry podobny do Ajaksu. Niestety Sarri odszedł po jednym sezonie – dodał piłkarz.

De Ligt ma na swoim koncie 38 meczów w drużynie narodowej. W poprzedniej kampanii Holender rozegrał 42 mecze w Juve, notując w nich trzy trafienia i jedną asystę.

