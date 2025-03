Conte zabrał głos w sprawie przyszłości! Odpowiedział na spekulacje o Juve i Milanie

Antonio Conte nie komentuje medialnych spekulacji o możliwym powrocie do Juventusu lub transferze do Milanu, skupiając się na walce o scudetto z Napoli. Według "Il Mattino" trener pozostaje spokojny.

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Antonio Conte

Conte ucina plotki o odejściu z Napoli

Antonio Conte zapewnia, że nie chce rozpraszać się doniesieniami o transferze i koncentruje się wyłącznie na walce o mistrzostwo Włoch z Napoli. – To są medialne gry, to sztuka we Włoszech. Jakakolwiek odpowiedź stworzyłaby coś więcej – przyznał trener, unikając komentarza na temat możliwych przenosin do Juventusu czy Milanu po zakończeniu sezonu. Obecnie jego zespół traci trzy punkty do liderującego Interu i w najbliższym meczu podejmie właśnie zespół Rossonerich.

Napoli czuje się pewnie mimo plotek o odejściu trenera, a Conte ma ważny kontrakt do 2027 roku. Latem szkoleniowiec spotka się z prezydentem klubu Aurelio De Laurentiisem, aby podsumować sezon i omówić przyszłość. W ostatnich miesiącach napięcie wzrosło wokół transferu Khvichy Kvaratskhelii, który opuścił klub bez natychmiastowego zastępstwa.

Zobacz również: Czy skończyła się moda na Polaków w Serie A? (WIDEO)

Napoli na lato przygotowało budżet transferowy w wysokości 150–160 milionów euro. Według “Il Mattino” klub zamierza sprowadzić przede wszystkim gotowych do walki o tytuł piłkarzy – środkowego obrońcę, zastępcę Di Lorenzo oraz zmiennika dla Romelu Lukaku. Nowe wzmocnienia mają natychmiast podnieść konkurencyjność zespołu.

Jednym z głównych celów Napoli jest też Federico Gatti z Juventusu. Według doniesień Aurelio De Laurentiis jest gotowy na duży wydatek, a dyrektor sportowy Giovanni Manna zna defensora z wcześniejszej współpracy w Turynie. Gatti znajduje się wysoko na liście priorytetów i może być kluczowym transferem nadchodzącego lata.