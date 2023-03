Antonio Conte po rozstaniu z Tottenhamem Hotspur według najnowszych doniesień medialnych nie planuje błyskawicznie wracać do pracy. Włoch podjął decyzję, że robi sobie przerwę w karierze.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Antonio Conte

Antonio Conte po rozstaniu z Tottenhamem Hotspur nie wygląda na to, aby szybko wrócił do pracy trenerskiej

Tuttosport przekonuje, że Włoch chce zrobić sobie roczną przerwę

Doświadczony trener łączony był w ostatnim czasie z pracą w Juventusie

Juventus może obejść się smakiem

Antonio Conte w trakcie przerwy reprezentacyjnej stał się ofiarą trzęsienia ziemi w Tottenhamie Hotspur. Włoch został odsunięty od prowadzenia drużyny. Mimo że klub tak naprawdę nie miał planu B, bo wciąż nie został wytypowany nowy opiekun The Spurs.

Tuttosport podaje natomiast, że włoski trener nie śpieszy się z powrotem do pracy po odejściu z Tottenhamu. Conte zdecydował się na zrobienie sobie pauzy w karierze trenerskiej. Chociaż jasne jest, że byłym selekcjonerem reprezentacji Włoch zainteresowany jest Juventus.

Conte ma zamiar jednak w najbliższym czasie poświęcić swój czas dla rodziny. Szczególnie że ma za sobą ostatnio kilka wstrząsów w życiu osobistym. Niedawno zmarli bliscy trenera, czyli Gian Piero Ventrone, czy Gianluca Vialli. Z kolei były już menedżer Tottenhamu przeszedł operację usunięcia pęcherzyka żółciowego.

Conte został odsunięty od prowadzenia The Spurs. Według różnych głosów wpływ na to miał głośny wywiad Włoch, w którym opowiedział o podejściu zawodników do swojej pracy. Oberwało się również sternikom klubu.

