Conte nie dla Juventusu i Milanu! Jego decyzja kończy spekulacje

Conte chce dokończyć projekt w Neapolu i poprowadzić drużynę do Ligi Mistrzów.

Antonio Conte, który objął stery w Napoli niecały rok temu, był łączony z powrotem do Juventusu oraz z przejęciem Milanu. Jednak, jak donosi “La Gazzetta dello Sport”, włoski szkoleniowiec postanowił kontynuować swoją pracę w Neapolu. Conte chce “dokończyć” projekt, który rozpoczął, i poprowadzić Azzurrich w Lidze Mistrzów w sezonie 2025-26.

Napoli planuje latem znaczną przebudowę składu, która zostanie sfinansowana głównie ze sprzedaży Victora Osimhena, aktualnie wypożyczonego do Galatasaray, oraz z pieniędzy pozyskanych ze styczniowego transferu Khvichy Kvaratskhelii do Paris Saint-Germain. Oczekuje się, że Conte będzie miał duży wpływ na letnie transfery klubu. Ma to być jeden z czynników, który przekonał trenera do pozostania w stolicy Kampanii. Napoli ma zostać solidnie wzmocnione, co pozwoli na rywalizację o mistrzostwo Włoch oraz na arenie międzynarodowej.

Tymczasem, Napoli i Conte przygotowują się do poniedziałkowego meczu w Serie A z Empoli. Celem jest zdobycie trzech punktów, które pozwolą zmniejszyć stratę do liderującego Interu Mediolan. Po wygranej Nerazzurrich z Cagliari 3:1 w sobotę, Napoli traci do lidera sześć punktów, mając do rozegrania jeszcze siedem spotkań w tym sezonie. Aktualnie Napoli zajmuje 2. miejsce z 65 punktami po 31 rozegranych meczach.