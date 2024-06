Lautaro Martinez wciąż nie przedłużył kontraktu z Interem Mediolan. Agent piłkarza Alejandro Camano uspokaja kibiców, twierdząc, że kapitan na pewno nie przeniesie się do Saudi Pro League.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Lautaro Martinez

Lautaro ma porozumienie z Interem, transferu do Arabii nie będzie

Jak powszechnie wiadomo Lautaro Martinez po sezonie zakończonym zdobyciem 20. w historii Scudetto miał przedłużyć kontrakt z Interem Mediolan. Mimo to od tego momentu ostatniego meczu minęło już bardzo dużo czasu, aby oficjalnego ogłoszenia kibice Nerazzurri wciąż się nie doczekali. Z tego powodu w mediach rozpoczęły się dywagacje odnośnie ewentualnego transferu do Arabii Saudyjskiej. Jednak sprawa parafowania nowej umowy została rozwiana przez agenta piłkarza – Alejandro Camano.

W trakcie rozmowy Camano z portalem winwin.com agent Lautaro Martineza zapewnił, że nie ma mowy o przejściu do Saudi Pro League. Co więcej, warunki kontraktu są ustalone, a do finalizacji wystarczy zaledwie podpis obu stron.

– Nie ma szans, aby Lautaro trafił do Saudi Pro League. Uzgodniliśmy warunki nowego kontraktu z Interem Mediolan – powiedział Alejandro Camano w rozmowie z portalem winwin.com

– Umowa została zawarta. Jest kapitanem i liderem Interu. To dla niego bardzo ważne – dodał agent Lautaro Martineza.

Wszystko wskazuje więc na to, że najwcześniej ogłoszenie podpisania nowego kontraktu Martineza z Interem nastąpi po turnieju Copa America. Aktualnie napastnik wraz z reprezentacją Argentyny przebywa na turnieju w Stanach Zjednoczonych.

W poprzednim sezonie kapitan Il Biscione imponował formą na boiskach Serie A oraz w Lidze Mistrzów. Łącznie we wszystkich rozgrywkach zagrał 44 spotkania, w których zdobył 27 goli i zanotował 7 asyst. Obecna umowa Lautaro dobiega końca w czerwcu 2026 roku.