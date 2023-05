Polak w końcu zadebiutował. Z nim Napoli straciło dwa gole

PressFocus Na zdjęciu: Bartosz Bereszyński (SSC Napoli)

Bartosz Bereszyński zaliczył debiut w Napoli w Serie A

Polak zanotował 62. minuty w starciu z Monzą

Partenopei przegrali 0:2 z beniaminkiem

Bereszyński debiutuje, Napoli przegrywa

Bartosz Bereszyński w styczniu został wypożyczony z Sampdorii do Napoli. Do tej pory reprezentanta Polski zaliczył tylko jedno spotkanie w koszulce Azzurrich – 30-latek zanotował 120 minut w rywalizacji z Cremonese 1/8 finału Pucharu Włoch. Na kolejny mecz przyszło mu poczekać aż do 35. kolejki Serie A. Partenopei zapewnili sobie mistrzostwo kraju, dlatego Luciano Spaletti mógł wystawić do gry kilku zmienników.

Były zawodnik Legii Warszawa wybiegł w podstawowym składzie na starcie z Monzą. W wyjściowej jedenastce na ten pojedynek znalazł się także Piotr Zieliński. Bereszyński spędził na murawie 62 minuty i został zmieniony przez Giovanniego Di Lorenzo.

Jak zaprezentował się Polak sprowadzony z Genui? Portal WhoScored.com za nieco ponad godzinę gry wystawił mu ocenę 6.4. Boczny obrońca wykonał 54 podania, a 43 z nich był celne (80%). Ponadto wygrał jeden pojedynek powietrzny (100%) i udało mu się zanotować jeden udany drybling (50%). Przy pierwszej akcji bramkowej Bereszyński upadł po starciu z Matteo Pessiną (asystował przy golu) i nie zdążył wrócić do defensywy. Natomiast przy drugim trafieniu nie można przypisać mu winy.