Napoli podjęło decyzję ws. Bartosza Bereszyńskiego Wraz z końcem obecnego sezonu z drużyną Napoli pożegna się Bartosz Bereszyński. Reprezentant Polski nie będzie kontynuował przygody w Neapolu i po okresie wypożyczenia wróci do Sampdorii. O tym donosi La Gazzetta dello Sport. Źródło: La Gazzetta dello Sport Jakub Fudali

Foto Alessandro Garofalo/LaPresse 17 gennaio 2023 Napoli, Italia sport calcio Napoli vs Cremonese - ottavi di finale Coppa Italia Frecciarossa 2022/2023 - stadio Diego Armando Maradona Nella foto: Bartosz Bereszynski (SSC Napoli); January 17 , 2023 Naples, Italy sport soccer Napoli vs Cremonese - round of 16 Italian Cup Frecciarossa 2022/2023 - Diego Armando Maradona stadium. In the pic: Bartosz Bereszynski (SSC Napoli); (Photo by Alessandro Garofalo/LaPresse/Sipa USA) 2023.01.17 Neapol pilka nozna puchar wloch Napoli - Cremonese Foto Alessandro Garofalo/LaPresse/SIPA USA/PressFocus !!! POLAND ONLY !!! Na zdjęciu: Bartosz Bereszyński