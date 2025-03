Atalanta w pogoni za marzeniem, Gasperini rozpalił nadzieje

fot, Nderim Kaceli / Alamy Na zdjęciu: Gian Piero Gasperini

Gasperini przed hitem z Interem. “To może być nasz przełom”

Atalanta aktualnie legitymuje się bilansem 58 punktów na koncie, co daje tej drużynie trzecie miejsce w tabeli Serie A. Do pierwszego Interu Mediolan gracze La Dei tracą tylko trzy oczka. Jednocześnie nie brakuje głosów, że ekipa z Gewiss Stadium może powalczyć o mistrzostwo Włoch. Na ten temat wypowiedział się szkoleniowiec Atalanty.

– Oczywiście, że nam się to podoba! Ludzie muszą marzyć i zawsze powinniśmy dawać im nadzieję. Można powiedzieć, że to niemożliwe, ale jeśli mocno w to wierzymy, może stać się to rzeczywistością. Wiemy, że Inter i Napoli to dwie świetne drużyny. Przegraliśmy ostatnie siedem meczów z Interem, ale to też może być sygnał – uśmiechnął się trener Gian Piero Gasperini cytowany przez Football Italia.

Zobacz również: “Milik z Napoli mógł trafić do Realu czy Barcelony” (WIDEO)

– Na tym etapie sezonu Atalanta nigdy nie była tak daleko przed Juventusem i nigdy nie walczyła o pierwsze miejsce, więc nigdy nic nie wiadomo – dodał Włoch.

Tymczasem w ostatnim starciu przed reprezentacyjna przerwą Atalanta zmierzy się w roli gospodarza właśnie z Interem Mediolan. Mecz odbędzie się w niedzielę 16 marca o godzinie 20:45. Ekipa Simone Inzaghiego przystąpi do rywalizacji po cennym zwycięstwie nad Monzą (3:2). W pierwszej części sezonu starcie z udziałem drużyny z Bergamo i Interu zakończyło się wygraną mediolańczyków (2:0).

Czytaj także: Inter pożegna gwiazdę? Dumfries kuszony przez kluby Premier League!