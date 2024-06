Daniele de Rossi w przeciągu pięciu miesięcy wywiązał się z powierzonego mu zadania. Fabrizio Romano przekazał, że AS Roma lada moment podpisze z Włochem nowy kontrakt.

LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Daniele de Rossi

Daniele de Rossi podpisze z Romą trzyletni kontrakt

AS Roma ze względu na nieco słabszy finisz w Serie A zakończyła rozgrywki w lidze na 6. miejscu. Taka lokata oznacza, że w przyszłej kampanii drużyna ze stolicy Włoch ponownie nie wystąpi w Lidze Mistrzów. Mimo wszystko Daniele de Rossi, który przejął stery w klubie po Jose Mourinho, wykonał kawał tytanicznej pracy i przywrócił fanom wiarę w lepszą przyszłość. W nagrodę za wykonanie powierzonego mu zadania władze klubu podpiszą z nim nowy długoterminowy kontrakt.

Obecna umowa 40-latka, którą podpisał w styczniu, jest ważna tylko do końca czerwca. Jednak z informacji podanych przez Fabrizio Romano wynika, że w najbliższych dniach AS Roma ogłosi przedłużenie umowy z Daniele de Rossim do czerwca 2027 roku. Według dziennikarza warunki zostały ustalone już kilka miesięcy temu, a teraz wystarczy tylko przypieczętować zobowiązanie, składając podpis pod dokumentem.

De Rossi podczas pracy w Romie prowadził zespół w 26 spotkaniach. Bilans włoskiego trenera to: 14 zwycięstw, 6 remisów oraz 6 porażek. Średnia punktów zdobytych na mecz wynosi 1.85. Poza zajęciem miejsca premiowanym grą w Lidze Europy, w tych samych rozgrywkach doprowadził zespół do półfinału. W decydującym dwumeczu AS Roma musiała uznać wyższość Bayeru Leverkusen, przegrywając (0:2) oraz remisując (2:2).