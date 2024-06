Chelsea po dokonaniu pierwszego transferu przechodzi do kolejnych wzmocnień. Według dziennika The Standard na szczycie listy życzeń znajduje się Michael Olise z Crystal Palace.

Źródło: The Standard

MatchDay Images Limited \ DW / Alamy Na zdjęciu: Todd Boehly

Michael Olise rozchwytywany, Chelsea powalczy o niego z Man United

Chelsea nie zamierza oszczędzać i ponownie będzie aktywna na rynku transferowym. Enzo Maresca, który niedawno został mianowany nowym trenerem The Blues, dokonał już pierwszego wzmocnienia. Nowym piłkarzem londyńczyków został Tosin Adarabioyo. Władze klubu po sprowadzeniu Anglika rozpoczną pracę nad transferem skrzydłowego. Według dziennika The Standard priorytetem transferowym jest Michael Olise z Crystal Palace.

Francuz pokazał się z bardzo dobrej strony w ubiegłym sezonie, czym zapracował na zainteresowanie większych klubów. Chelsea obserwowała 22-latka już rok wcześniej, lecz wtedy piłkarz zdecydował się pozostać na Selhurst Park podpisując nowy kontrakt. Ponadto klub z Londynu to nie jedyny chętny na usługi skrzydłowego. W gronie zainteresowanych znajduje się również Manchester United i to właśnie z nimi The Blues będą rywalizować o zakup zawodnika.

Crystal Palace mimo zainteresowania, jakie generuje zawodnik, wolałby zatrzymać gwiazdę, lecz w klubie wiedzą, że może okazać się to niemożliwe. Jeśli spłynie do nich oferta o wartości ok. 60 milionów, Orły będą musiały zaakceptować propozycję, ponieważ mniej więcej tyle wynosi suma odstępnego w kontrakcie Olise’a.

W zakończonym sezonie Michael Olise zagrał w 19 meczach, w których strzelił 10 goli i zaliczył 6 asyst.