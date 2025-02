Milik wraca do pełnej sprawności. Podano datę jego powrotu

Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Thiago Motta i Arkadiusz Milik

Juventus liczy na szybki powrót Arkadiusza Milika

Arkadiusz Milik nie zdołał jeszcze pojawić się na boisku w obecnym sezonie. Napastnik Juventusu doznał kontuzji kolana tuż przed Euro 2024, a początkowe prognozy wskazywały, że powrót do gry może nastąpić szybciej niż się spodziewano. W styczniu do urazu kolana doszły jeszcze problemy z mięśniem łydki, co sprawiło, że jego powrót na boisko został znacznie opóźniony.

Jak informuje portal juveatrestelle.it, reprezentant Polski będzie gotowy do powrotu za około dwa tygodnie. Sztab medyczny włoskiego klubu na bieżąco monitoruje stan zdrowia Polaka, a najnowsze informacje są bardzo optymistyczne. To oznacza, że 30-latek może zagrać 23 lutego, kiedy Stara Dama zmierzy się na wyjeździe z Cagliari w ramach 26. kolejki Serie A.

Podkreślono, że nieobecność Milika podczas ostatniego treningu nie jest powodem do niepokoju. Jest to element ostrożnego podejścia Juventusu, który stawia na stopniowy powrót zawodnika, by uniknąć ryzyka nawrotu kontuzji. Do tej pory Milik rozegrał 75 meczów dla Starej Damy, w których zdobył 17 bramek i zanotował dwie asysty. Ostatni występ Polaka w lidze miał miejsce w maju 2024 roku.