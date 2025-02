Ancelotti marzeniem klubu z Serie A! Wszystko zależy od Pereza

Carlo Ancelotti jest głównym kandydatem do objęcia roli trenera AS Romy. Z informacji dziennika AS wynika, że właściciele rzymian nawiązali już kontakt z opiekunem Realu Madryt.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Carlo Ancelotti

Roma chce zatrudnić Ancelottiego, właściciele osobiście chcą go przekonać

Carlo Ancelotti i jego przyszłość w Realu Madryt stoi pod znakiem zapytania. Jeszcze kilka miesięcy temu w hiszpańskich mediach pisano o możliwym zwolnieniu. Z kolei w kolejce do posady opiekuna Los Blancos od dawna czeka Xabi Alonso, który rzekomo może trafić na Santiago Bernabeu po zakończeniu sezonu.

Oliwy do ognia dolały we wtorek hiszpańskie media. Ich zdaniem Ancelotti może liczyć na zatrudnienie w innym klubie. Jak twierdzi dziennik AS, o zatrudnieniu doświadczonego szkoleniowca marzy AS Roma. Właściciele rzymskiego zespołu chcą osobiście przekonać 65-latka, tak jak miało to miejsce w przypadku Jose Mourinho.

Problem jednak w tym, że Ancelotti ma jasną wizję przyszłości, bowiem chce zostać w Madrycie tak długo, jak to możliwe. Nie zmienia to jednak faktu, że Roma to klub bliski jego serca. Zawodnikiem Wilków był w latach 1979-1987 sięgając m.in. mistrzostwo i puchar Włoch.

W przeszłości włoski taktyk nie ukrywał, że chciałby kiedyś zostać trenerem AS Romy. Natomiast aktualnie karty w tej sytuacji rozdaje Florentino Perez, czyli prezydent Realu Madryt. To od jego decyzji na koniec sezonu będzie zależało, czy Roma będzie miała szanse zatrudnić jedną z legend.

Aktualnie szkoleniowcem Romy jest Claudio Ranieri, który zastąpił na stanowisku Ivana Juricia. Z kolei Chorwat po kiepskim początku rozgrywek zastąpił w roli trenera Daniele De Rossiego. Giallorossi zajmują aktualnie 9. miejsce w Serie A.