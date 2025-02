Cristiano Ronaldo wskazał najlepszego piłkarza w historii. Bez zaskoczenia

Cristiano Ronaldo określił się mianem najlepszego piłkarza w historii. Portugalczyk poruszył tę kwestię w rozmowie z Edu Aguirre z El Chiringuito.

Źródło: El Chiringuito / Edu Aguirre

Źródło: El Chiringuito / Edu Aguirre

Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo i Leo Messi

Cristiano Ronaldo: Jestem najlepszy w historii

Od wielu lat w świecie piłkarskim trwa debata, kto zasłużył na miano najlepszego piłkarza w historii. W dyskusjach głównie wymienia się dwa nazwiska, a mianowicie Cristiano Ronaldo oraz Leo Messiego. Głosy w tej kwestii są podzielone, choć po zwycięstwie na MŚ 2022 w Katarze przewagę zyskał Argentyńczyk.

Ten temat w rozmowie z Edu Aguirre z El Chiringuito poruszył sam Cristiano Ronaldo. Portugalczyk w jednej ze swoich wypowiedzi powiedział wprost, że uważa się za najlepszego zawodnika w dziejach.

– Jeśli skończę z 920, 925, 930 golami… to nie ma dla mnie żadnego znaczenia. Jestem najlepszy w historii. Kropka – stwierdził CR7.

– Jeśli chodzi o strzelanie goli, liczby mówią same za siebie. Dlatego nie zamierzam siedzieć i mówić, że osiągnę 1000. Jeśli tak się stanie, świetnie… – lekko doprecyzował po chwili.

W innym momencie wywiadu Ronaldo uznał się za najbardziej kompletnego piłkarza w historii, choć jednocześnie przyznał, że rozumie i szanuje wybory kibiców.

– Jestem najbardziej kompletnym zawodnikiem w historii. Powiedzieć, że Cristiano nie jest kompletny, to kłamstwo. Dla ciebie może być to Pele, Messi, Maradona i ja to rozumiem oraz szanuję – powiedział Ronaldo.