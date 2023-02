PressFous Na zdjęciu: Sofyan Amrabat

Włoskie media informują, że pomocnik Fiorentiny Sofyan Amrabat podobno przeprosił dyrektorów klubu i kolegów z drużyny po tym, jak próbował wymusić transfer last minute do Barcelony w ostatnim dniu okienka transferowego.

Amrabat chciał wymusić transfer do Barcelony

Fiorentina nie zaakceptowała warunków proponowanych przez Katalończyków

Marokańczyk przeprosił za swoje zachowanie

Amrabat przemyślał swoje zachowanie

We wtorek media spekulowały o możliwym transferze Sofyana Amrabata do Barcelony. Fiorentina odrzuciła jednak wszystkie oferty Katalończyków, którzy oferowali 4 mln euro za wypożyczenie oraz kolejne 36 mln euro za transfer definitywny latem. Takie rozwiązanie nie przypadło do gustu włodarzom klubu z Florencji.

Reprezentant Maroka był rozczarowany decyzją władz klubu i za wszelką cenę chciał wymusić transfer do gigantów La Liga. Amrabat odmówił nawet wzięcia udziału w treningu zespołu.

Mówi się, że Fiorentina jest wściekła na Barcelonę i ich trenera Xaviego, który we wtorek miał wielokrotnie dzwonić do zawodnika, przekonując go, by wymusił transfer do Katalonii.

W środę Sofyan Amrabat przemyślał swoje zachowanie i postanowił przeprosić klub oraz kolegów z zespołu za swoje zachowanie. Według dziennikarzy przeprosiny zostały przyjęte, choć pewien niesmak w klubie pozostał.

Początkowo Amrabat został usunięty z listy zawodników Fiorentiny powołanych na środowy mecz Pucharu Włoch z Torino. Ostatecznie reprezentnt Maroka znalazł się wśród zawodników rezerwowych.

