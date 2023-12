IMAGO / ZUMA Press/ Alessandro Di Marco Na zdjęciu: Juventus - Roma

Juventus wygrał 1:0 z Romą w ostatnim meczu Serie A w 2023 roku

Bianconeri zbliżyli się do liderującego Interu na dwa punkty

Massimiliano Allegri był niezwykle zadowolony z postawy swoich podopiecznych

Serie A. Allegri: Juventus wróci do Ligi Mistrzów

Juventus przed starciem z Romą w 18. kolejce Serie A tracił do liderującego Interu pięć punktów. Wygrana zmniejszyłaby przewagę Nerazzurrich do zaledwie dwóch oczek. Stara Dama zrealizowała ostatni punkt planu na 2023 rok i pokonała Giallorossich, tym samym zbliżając się do ekipy z Mediolanu. Gola na wagę triumfu na Allianz Stadium strzelił Adrien Rabiot, który w 47. minucie skorzystał z podania Dusana Vlahovicia.

Po ostatnim gwizdku Massimiliano Allegri podsumował spotkanie w rozmowie z telewizją DAZN:

– To był dobry mecz, ponieważ rywalizacja przeciwko Romie nigdy nie jest łatwa, zwłaszcza gdy to Jose Mourinho siedzi na ławce rezerwowych. Ryzykowaliśmy w pierwszej połowie – przeciwnicy starali się zaskoczyć nas zagraniami Paulo Dybali, które trafiały w pole karne, ale pozostaliśmy solidni. Zdobyliśmy bramkę po wznowieniu gry i mogliśmy strzelić drugiego gola. To było ważne, aby wygrać. Zwłaszcza, że nadal próbujemy uciec od od drużyn za nami.

– Myślę, że w tej chwili jesteśmy w dobrej formie fizycznej, a w tym meczu zanotowaliśmy kilka imponujących podań. Trochę za często oddawaliśmy piłkę i musimy nad tym popracować, ale przede wszystkim musimy zwrócić większą uwagę na zagrania po przekątnej i ustawienie z tyłu.

Na koniec rozmowy trener Starej Damy został zapytany o to, która z tych trzech rzeczy wydarzy się w 2024 roku: Juve wygra Scudetto, Allegri rozpocznie kolejny sezon w Juventusie lub Bianconeri wrócą do Ligi Mistrzów:

– Juve wróci do Ligi Mistrzów. W rzeczywistości był to bardzo ważny wynik, ponieważ uciekliśmy Romie i grupie pościgowej. Umocniliśmy tę przewagę i jesteśmy bliżej matematycznego zapewnienia sobie kwalifikacji do Ligi Mistrzów.