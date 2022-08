Allegri określił cele na pierwszą część sezonu. “Inter i Milan faworytami do Scudetto”

fot. PressFocus Na zdjęciu: Massimiliano Allegri

Juventus w poniedziałkowy wieczór zaczyna nowy sezon ligowy. Stara Dama zmierzy się na swoim stadionie z Sassuolo. Przed tym spotkaniem kilka zdań wyraził opiekun Bianconerich, ujawniając jednocześnie cele na pierwszą część nowego sezonie.

Juventus w ostatnich dwóch sezonach kończył rywalizację w Serie A na czwartym miejscu

Kampania 2022/2023 ma byc tą, w której Stara Dama wróci na szczyt

Trener turyńczyków określił cele postawione przed drużyną na pierwszą część sezonu

Juventus chce mieć dobra pozycję wyjściową przed drugą częścią sezonu

Juventus w trakcie letniego okna transferowego sfinalizowała kilka ruchów transferowych. Szeregi Starej Damy wzmocnili między innymi: Filip Kostić, Paul Pogba, czy Angel Di Maria. W kontekście Juve nie brakuje spekulacji dotyczących Memphisa Depaya, ale trener Juventusu nie chciał wypowiedzieć się na ten temat.

– Zespół dobrze pracował w tym miesiącu. Sassuolo pokonał nas u siebie w zeszłym sezonie, więc będziemy musieli zliczyć świetny występ. Oczywiście nadal nie jesteśmy w najlepszej formie, ale to pierwszy mecz u siebie, a stadion będzie wypełniony widzami do ostatniego miejsca. Potrzebny jest entuzjazm od nas i kibiców – mówił Massimiliano Allegri na konferencji prasowej cytowanej przez Football Italia.

– Adrien Rabiot i Moise Kean nie zagrają, ponieważ są zawieszeni. To sytuacja do przeanalizowania, ponieważ dostali żółtą kartkę w ostatnim meczu poprzedniego sezonu i przegapią pierwszy w nowej kampanii. Nie dotyczy to tylko Juventusu – kontynuował Włoch.

Francuski pomocnik jest według medialnych doniesień bliski dołączenia do Man Utd. Juventus jest gotowy go sprzedać za 17 milionów euro. Niemniej trener wielokrotnych mistrzów Serie A nie chciał wypowiedzieć na ten temat.

– Szczęsny dochodzi do siebie, Ake jest kontuzjowany, Pogba pracuje i miejmy nadzieję, że wkrótce wróci. To samo dotyczy Chiesy, który w styczniu będzie w najlepszej formie – przekonywał Allegri.

– Arthur ma problem ze kostką i z tego powodu nie dołączył do nas w USA. Krążą też plotki transferowe, więc nie jest dostępny. Kaio ma problem z kolanem, Weston McKennie jest natomiast do naszej dyspozycji – powiedział Włoch.

Juventus zajął czwarte miejsce w ostatnich dwóch sezonach, ale pomimo tegorocznych wzmocnień Allegri uważa, że ​​nie są faworytami do tytułu. – Inter i Milan są przed innymi. Jestem ciekawy, jak będzie prezentowała się Roma. Myślę, że władze tego klubu wykonali dobrą pracę, pozyskując odpowiednich piłkarzy – mówił Allegri.

– W tym sezonie mamy dwa cele do osiągnięcia do listopadowej przerwy. Chcemy znaleźć się w pierwszej czwórce, aby móc liczyć się w walce o Scudetto w drugiej części sezonu. Naszym celem jest też wywalczenie awansu do fazy pucharowej Ligi Mistrzów. Mamy 21 meczów do rozegrania, więc musimy się w nich zaprezentować najlepiej, jak się da – skwitował trener Bianconerich.

