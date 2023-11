Massimiliano Allegri wziął udział w konferencji prasowej przed meczem Juventusu z Interem Mediolan. Szkoleniowiec Starej Damy wprost przyznał, że to Nerazzurri są zdecydowanym faworytem niedzielnej potyczki, jak i w wyścigu po scudetto.

IMAGO / Marco Canoniero Na zdjęciu: Massimiliano Allegri

Allegri wziął udział w konferencji prasowej przed meczem z Interem

Trener przyznał, że to Nerazzurri są faworytem

Włoch podkreślił, że występ Locatellego nie jest wykluczony

Allegri dał nadzieję na występ Locatellego z Interem

Juventus jest obecnie wiceliderem tabeli Serie A ze stratą dwóch oczek do Interu Mediolan. W niedzielę będzie miał szansę na przeskoczenie drużyny prowadzonej przez Simone Inzaghiego.

– To dla nas istotny mecz i ważna część naszego rozwoju. Będziemy rywalizować z faworytem do zwycięstwa w całych rozgrywkach. Inter jest także faworytem nadchodzącego meczu. To żadna nowość. Chcę podkreślić, że wynik tego meczu o niczym nie przesądzi, ale z psychologicznego punktu widzenia ma spore znaczenie – przyznał Allegri.

– Inter sam podkreśla, że celują w scudetto. Nasze cele są inne, choć oczywiście chcemy zakończyć te rozgrywki na jak najwyższej lokacie. Jesteśmy przygotowani do tego meczu. Myślę, że o wyniku zdecydują szczegóły – dodał.

Pod dużym znakiem zapytania stoi występ Locatelliego w tym meczu. Pomocnik zmagał się z urazem w ostatnim czasie, ale jest szansa, że wystąpi w niedzielę. – Manuel trenował od trzech dni z zespołem. Ocenimy przed meczem, czy będzie mógł zagrać, czy usiądzie na ławce rezerwowych – odparł Allegri.

