W niedzielę Juventus zmierzy się z Interem

Obie drużyny rywalizują o pierwsze miejsce w tabeli

Inzaghi zauważył, że Stara Dama jest w lepszej sytuacji

Inzaghi wziął udział w konferencji prasowej przed meczem Juventus – Inter

W niedzielę Inter Mediolan zmierzy się w Turynie z Juventusem. Nerazzurri są liderami Serie A, a Stara Dama znajduje się tuż za ich plecami z dwupunktową stratą. – Wszyscy znamy znaczenie tego meczu, więc będzie to ważny pojedynek dla obu klubów. Obie drużyny znajdują się w dobrej formie. Stosujemy podobne systemy i będzie wiele indywidualnych starć. Kluczowe będzie ich wygrywanie – przyznał Inzaghi.

– Juventus i Inter to zespoły, które zawsze grają o zwycięstwo. Bianconeri mają jednak znacznie więcej czasu na przygotowanie się do meczów. Ale nie zamierzamy się chować za tym stwierdzeniem. To motywacja dla dla nas, by grać jeszcze lepiej. Ten mecz nie będzie jednak decydujący w kontekście walki o scudetto – dodał szkoleniowiec Interu.

Oba zespoły mają swoje problemy kadrowe. W Interze nie będzie mógł zagrać Pavard oraz Bastoni, a Juventus będzie musiał sobie radzić bez Locatellego. Początek spotkania o godzinie 20:45.

