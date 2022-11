Pressfocus Na zdjęciu: Piłkarze reprezentacji Włoch

Zwycięstwem 3:1 zakończył się mecz towarzyski między Albanią i Włochami. Gospodarze przez kilka minut prowadzili po golu Ismajlia, ale nie byli w stanie obronić korzystnego wyniku. Bohaterem Italii został Vincenzo Grifo, który w środowy wieczór zanotował dwie bramki i asystę.

Albania w 16 minucie objęła prowadzenie w meczu z Włochami

Jeszcze przed przerwą podopieczni Roberto Manciniego wyszli na prowadzenie 2:1

Wynik na 3:1 ustalił świetnie dysponowany Vincenzo Grifo

Połowa obfita w bramki

Spotkanie z Albanią rozpoczęło się dla reprezentacji Włoch od falstartu. W 16 minucie to gospodarze objęli prowadzenie, za sprawą bramki Ismajlia. 26-letni obrońca wykorzystał idealne dogranie z rzutu wolnego i strzelił głową swoją drugą bramkę dla reprezentacji w karierze. Włosi szybko odpowiedzieli na to trafienie. Już 4 minuty później podanie od Grifo na gola wyrównującego zamienił Giovanni Di Lorenzo. Defensor Napoli strzelił nie do obrony dla Etrita Berishy.

Bramka szybko rozochociła Włochów, którzy w 25 minucie wyszli na prowadzenie. Dwójkową akcję rozegrali Raspadori i dobrze dysponowany tego wieczoru Grifo, który wpakował piłkę do siatki.

Znakomite spotkanie Vincenzo Grifo

Na początku drugiej połowy inicjatywa znów była przez chwilę po stronie gospodarzy, ale tym razem nie udało im się przekuć jej w bramkę. W 57 minucie próbował najpierw Uzuni, a po chwili jeszcze Roshi, ale Alex Meret z tym strzałem sobie poradził. Dużo lepszą skutecznością popisał się za to Grifo. Włoch w 64 minucie oddał potężny strzał zza pola karnego, który odbił się jeszcze od słupka i wylądował w bramce.

W samej końcówce dobrą okazję do strzelenia bramki kontaktowej miał jeszcze Xhuliano Skuka, ale znów fantastyczną paradę popisał się Alex Meret. Mocno nieskuteczni byli tego wieczoru Albańczycy.