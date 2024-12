Sergio Conceicao skomentował swoją nominację na trenera Mianu

fot. LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Sergio Conceicao

Sergio Conceicao po przejęciu sterów nad Milanem

AC Milan ma na trwający sezon jasny cel, aby wywalczyć awans do kolejnej edycji Ligi Mistrzów. Rossoneri aktualnie plasują się na ósmej pozycji, mając 27 oczek na koncie. W ostatnich trzech meczach mediolańczycy wygrali tylko raz, co skutkuje tym, że do czwartego Lazio tracą osiem punktów. Nowym szkoleniowcem Milanu został Sergio Conceicao, który podzielił się swoimi pierwszym przemyśleniami po objęciu nowego stanowiska.

– Jestem dumny z mojej nominacji w Milanie. Musimy reprezentować duży klub na światową skalę piłkarską, musimy dać z siebie wszystko. Nie mamy zbyt wiele czasu, ale myślę, że to nie jest wymówka. Chcę, żeby fakty i wyniki mówiły za mnie. Przed nami dużo pracy – mówił portugalski trener cytowany przez dziennikarza Nicolo Schirę na platformie X.

50-letni szkoleniowiec, zanim przejął stery nad ekipą z Serie A, to pracował też w takich klubach jak: FC Porto, FC Nantes, Vitoria Guimaraes czy Sporting Braga. W szeregach giganta ligi portugalskiej był od lipca 2017 do czerwca 2024 roku. Porto prowadził w 368 spotkaniach. Jak na razie największymi sukcesami Sergio Conceicao są trzy mistrzostwa Portugalii, a także cztery Puchary Portugalii.

Portugalczyk debiut w nowym klubie zaliczy już 3 stycznia. Milan zmierzy się w wówczas w półfinale turnieju o Superpuchar Włoch z Juventusem. Spotkanie odbędzie się w Arabii Saudyjskiej.

