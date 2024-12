FC Barcelona wygląda na to, że wkrótce pożegna jednego ze swoich defensorów. Andreas Christensen może zasilić jedną z czołowych ekip Serie A, przekazał Fichajes.net.

fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Andreas Christensen

Andreas Christensen znalazł się na celowniku Juventusu

FC Barcelona według najnowszych informacji medialnych może pożegnać Andreas Christensena na rzecz klubu z Serie A. Duńczyk nie znajduje uznania w oczach trenera Hansiego Flicka. Fichajes.net przekazał interesujące informacje na temat piłkarza.

Wchodzi Robert Lewandowski i zmiata wszystkich z planszy

Źródło podaje, że Juventus zwrócił uwagę na reprezentanta Danii. Mimo że Christensen jest aktualnie wyłączony z gry z powodu kontuzji, to i tak budzi zainteresowanie na rynku transferowym. Po tym, jak piłkarz zdecydował się na przeprowadzkę z Chelsea do ekipy z Camp Nou, udowodnił niejednokrotnie swoją wartość na boisku. Zawodnik na plac gry ma wrócić w styczniu. Z kolei przedstawiciel ligi włoskiej rozważa wypożyczenie zawodnika.

Duńczyk ma kontrakt ważny z Katalończykami do końca czerwca 2026 roku. Tymczasem rynkowa wartość Christensena kształtuje się na poziomie 20 milionów euro. W tej kampanii Duńczyk rozegrał zaledwie jeden mecz, spędzając na boisku 26 minut.

Juventus w tej kampanii jak na razie nie zachwyca, a największe deficyty są przede wszystkim w defensywie. W związku z tym pomóc w poprawie gry ekipy z Turynu miałby właśnie Christensen, dla którego gra we włoskiej drużynie mogłaby być szansą na odbudowanie swojej pozycji po kontuzji. Gdyby transakcja doszła do skutku, to jego rywalami mogliby być tacy gracze jak Federico Gatti czy Danilo.

Czytaj więcej: Real pozyska perełkę z Serie A? Ancelotti pod wrażeniem gracza