Rafael Leao odpowiedział na krytykę legendy Milanu

Rafael Leao to zawodnik, który według różnych spekulacji może zmienić niebawem klub. Ostatnio natomiast portugalski piłkarz zareagował na krytyczne opinie na swój temat.

fot. Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Rafael Leao

Rafael Leao zareagował na słowa Alessandro Costacurty

Rafael Leao to zawodnik AC Milan, który musi liczyć się z dużymi oczekiwaniami. Były gracz mediolańskiej ekipy Alessandro Costacurta ostatnio wypowiedział się na temat Portugalczyka, sugerując, że ten pokazuje się tylko w meczach z czołowymi zespołami. Rafael Leao na zgrupowaniu kadry w trakcie konferencji prasowej zabrał głos na ten temat.

– Nie jestem zszokowany tą krytyką. Ona jedynie zmusza mnie do tego, aby udowodnił swoją wartość na boisku. Mam ludzi, którzy pomagają mi się rozwijać i to ich muszę słuchać. Wiem, że nie jestem idealnym graczem i czasami mogę grać znacznie lepiej, ale oczywiście nie zgodzę się z niektórymi uwagami krytycznymi – mówił piłkarz cytowany przez O Jogo.

– Nasz sezon właśnie się rozpoczął. Na razie wszystko układa się po mojej myśli. Chociaż jak każdemu, zdarzają mi się wzloty i upadki. Takie rzeczy zdarzają się w trakcie sezonu. Oczywiście nie lubię siedzieć na ławce rezerwowych, ale Paulo Fonseca podejmuje decyzje i jako zawodnik muszę szanować trenera. Ja nie mam nic przeciwko niemu i on nie ma nic przeciwko mnie, nie mamy żadnych konfliktów. Jeśli były jakieś nieporozumienia, to wszystko zostało już wyjaśnione. Kiedy wychodzę na boisko, muszę zrobić wszystko, co w mojej mocy, aby pomóc drużynie – zaznaczył Rafel Leao.

W tej kampanii zawodnik wystąpił jak na razie w 14 meczach, notując w nich trzy trafienia i pięć asyst.

Czytaj więcej: Real z planem B, jeśli upadnie temat Alexandra-Arnolda