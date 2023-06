Imago/Piotr Kucza Na zdjęciu: Fernando Santos

Polacy zmierzą się w piątek na Stadionie Narodowym w sparingu z reprezentacją Niemiec

Sędzią spotkania będzie Orel Grinfeld

Izraelczyk ostatni raz prowadził mecz Polski z Holandią, a jego decyzje wywołały kontrowersje

Izraelczyk Orel Grinfeld sędzią meczu Polska – Niemcy

Raz udało się do tej pory reprezentacji Polski wygrać w historii z Niemcami. Jest to dla biało-czerwonych wyjątkowo niewygodny rywal. W piątek podopieczni Fernando Santosa powalczą o poprawę tych statystyk. Na PGE Stadionie Narodowym obie kadry zmierzą się w sparingu.

Niemcy do meczu z Polakami przystąpią po sensacyjnym remisie z Ukrainą. Rywale postawili się zawodnikom Hansiego Flicka i po bardzo ciekawym spotkaniu zremisowali 3:3. Taki rezultat byłby również brany w ciemno jeśli chodzi o biało-czerwonych.

Kto będzie sędzią spotkania Polska – Niemcy? Do poprowadzenia zawodów wyznaczony został Izraelczyk Orel Grinfeld. Niestety nie kojarzy on się dobrze biało-czerwonym. Sędziował on feralne spotkanie w Lidze Narodów między Polską a Holandią. Oranje wygrali wówczas 2:1 po wątpliwym rzucie karnym, podyktowanym przez arbitra za rzekomy faul Jana Bednarka.

