Toni Kroos w lipcu 2021 roku zakończył karierę reprezentacyjną. Okazuje się, że być może zanotuje wielki powrót, ponieważ intensywnie do gry w kadrze namawia go Antonio Rudiger.

IMAGO / Jose Luis Contreras Na zdjęciu: Toni Kroos

Toni Kroos w 2021 roku wypisał się z reprezentacji Niemiec

Pomocnik postanowił zakończyć karierę po mistrzostwach Europy

Antonio Rudiger, kolega z Realu Madryt, namawia go na powrót

Gwiazda Realu Madryt ulegnie namowom? Toni Kroos namawiany do powrotu do kadry

Toni Kroos to jeden z najlepszych pomocników XXI wieku. Gwiazdor Realu Madryt odniósł spektakularne sukcesy na arenie klubowej i reprezentacyjnej. Mimo wciąż wielkiej formy w 2021 roku w wieku 31 lat zdecydował się na pożegnanie z kadrą Niemiec.

– Głównie dlatego, że chcę w pełni skoncentrować się na moich celach z Realem Madryt przez kilka następnych lat. Od teraz celowo będę pozwalał sobie na przerwy, których nie widziałem jako reprezentant kraju od jedenastu lat. A ponadto, jako mąż i tata, chciałbym być również dla mojej żony i trójki dzieci – tłumaczył swoją decyzję.

Okazuje się, że istnieje temat powrotu zawodnika do reprezentacji. Mocno namawia go do tego klubowy kolega – Antonio Rudiger. Toni Kroos miałby wspomóc kadrę na Euro 2024, które odbędzie się w Niemczech.

– Zawodnik taki jak on, który wciąż jest na tak wysokim poziomie, naprawdę powinien być w drużynie. Pytam go o to każdego dnia – powiedział Rudiger w rozmowie z DAZN.

