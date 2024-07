SPP Sport Press Photo. / Alamy Na zdjęciu: Ousmane Dembele

Sampaoli atakuje Dembele: On gra jak autysta

Jorge Sampaoli w przeszłości był selekcjonerem reprezentacji Chile i Argentyny, a także prowadził m.in. Sevillę. 64-letni szkoleniowiec jednak od dłuższego czasu pozostaje na piłkarskim bezrobociu. We wrześniu 2023 roku zakończyła się jego przygoda w brazylijskim Flamengo.

Ostatnio Jorge Sampaoli gościł w programie „SoFoot”. Argentyńczyk nie przebierał tam w słowach. Mocno oberwał Ousmane Dembele, którego grę szkoleniowiec porównał do człowieka z autyzmem. 64-letni trener również poruszył temat reprezentacji Francji.

– On gra jak autysta. Zaczyna akcje sam i kończy ją sam. Nie umie sprawić, by to jego kolega błyszczał, wie tylko jak zrobić, by on sam błyszczał. Inni gracze są jak widzowie, którzy tylko patrzą, jak akcja się kończy – powiedział Jorge Sampaoli.

– Francja ma niezwykłą drużynę, ale potrzebują dużo przestrzeni. Przy braku rozgrywających i braku gry kombinacyjnej, drużyna jest całkowicie zależna od swojej solidności defensywnej i dobrego dnia atakujących. To nie jest mój pomysł na futbol – uważa Argentyńczyk.

Warto zaznaczyć, że reprezentacja Francji nie podołała wyzwaniu podczas EURO 2024. „Trójkolorowi” byli uważani za głównego faworyta do tytułu mistrza Europy, ale ostatecznie podopieczni Didiera Deschampsa w półfinale musieli uznać wyższość Hiszpanii, przegrywając 1:2.

