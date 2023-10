IMAGO / AFLOSPORT Na zdjęciu: Anglia - Wochy

Anglia w październiku rozegrała dwa spotkania i zanotowała dwa zwycięstwa

Podczas obu meczów wygwizdany został Jordan Henderson

Swojego kolegi broni Harry Maguire, który komentuje zachowanie kibiców

Anglia – Włochy. Maguire: to nie są prawdziwi kibice

Chociaż Anglia we wtorek wygrała 3:1 z Włochami w eliminacjach do Mistrzostw Europy 2024, a cztery dni wcześniej pokonała Australię w meczu towarzyskim, Jordan Henderson nie będzie wspominał obu spotkań w najlepszy możliwy sposób. Pomocnik Synów Albionu dwukrotnie został wygwizdany na Wembley.

Po ostatnim gwizdku starcia z Italią na temat tej sytuacji wypowiedział się Harry Maguire, który regularnie mierzy się z krytyką. Obrońca Mancheteru United w rozmowie ze Sky Sports zwrócił się do fanów i stanął w obronie pomocnika Al-Ettifaq:

– Nie wygwizduj zawodników, którzy grają dla swojego kraju i poświęcają swoje życie, aby reprezentować te barwy i robią wszystko, co w ich mocy, by ten kraj miał dobre wspomnienia i mógł cieszyć się wyjątkowymi chwilami, i robią to dla siebie, kibiców i rodzin. Znam wielu oddanych angielskich kibiców, którzy wspierają mnie od mojego debiutu i stoją także za Jordanem. Mogliście słyszeć kilka szyderczych okrzyków, ale to nie byli prawdziwi angielscy fani.