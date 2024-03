Imago / Bahho Kara Na zdjęciu: Julian Nagelsmann

Kontrakt Nagelsmanna z niemiecką federacją wygasa po Euro

Na ten moment wydaje się, że selekcjoner rozstanie się z reprezentacją Niemiec

Wiceprezes DFB zdradza, jaki plan wobec trenera ma DFB

Niemcy chcą zatrzymać Nagelsmanna w reprezentacji

Reprezentacja Niemiec przygotowuje się do Mistrzostw Europy 2024, które odbędą się w ich kraju. W drodze do wielkiego turnieju zmienili selekcjonera i od września w roli trenera pracuje Julian Nagelsmann. Wszystko wskazuje jednak na to, że były trener Bayernu Monachium po zakończeniu Euro chciałby wrócić do codziennej pracy w klubie.

Inny plan na dalszą karierę Nagelsmanna ma niemiecka federacja. Wiceprezes DFB Hans-Joachim Watzke w rozmowie z Sky Sport wypowiedział się na temat przedłużenia wygasającej umowy z 36-latkiem.

– DFB ma bardzo dobrego selekcjonera reprezentacji Niemiec, Juliana Nagelsmanna. Logiczne jest, że będziemy próbować zatrzymać go na dłużej – powiedział Watzke dla Sky Sport.

Reprezentacja Niemiec pod wodzą młodego selekcjonera rozegrała do tej pory 4 mecze, z których wygrała 1 spotkanie. Podczas Mistrzostw Europy zmierzą się w fazie grupowej ze Szkocją, Węgrami oraz Szwajcarią.