IMAGO / IPA Sport Na zdjęciu: Moise Kean

Moise Kean po długiej nieobecności wrócił do reprezentacji Włoch.

Napastnik Juventusu w niedawnym wywiadzie opowiedział o współpracy z Luciano Spallettim

23-latek w samych superlatywach wypowiedział się o selekcjonerze

Moise Kean o Luciano Spallettim

Moise Kean po długiej nieobecności ponownie znalazł się w reprezentacji Włoch. Zawodnik Juventusu nawet wyszedł w podstawowym składzie na spotkanie eliminacyjne z Maltą i zaprezentował się przyzwoicie. 23-latek przed meczem z Anglią udzielił wywiadu, w którym opowiedział o współpracy z Luciano Spallettim. Słowa napastnika cytuje portal “JuvePoland”.

– Zrozumiałem swoje błędy. Teraz to do mnie należy udowodnienie, że można na mnie liczyć. Trener wykonał duży krok w moim kierunku, naprawdę pomógł mi zrozumieć, jak powinienem poruszać się na boisku. Teraz do mnie należy, abym odwdzięczył się za to zaufanie – powiedział Moise Kean.

– Ze Spallettim gramy bardzo ofensywny futbol, co naprawdę mi się podoba. W meczu z Maltą poprosił mnie o atakowanie przestrzeni i utrzymywanie piłki. Czuję, że moi koledzy mają do mnie zaufanie, a to naprawdę dobra kadra – kontynuował.

– Gdy jesteś młody, popełniasz błędy. Zrozumiałem swoje błędy, teraz to ode mnie zależy, abym udowodnił na boisku i poza nim, że można na mnie liczyć. Kiedy trener zadzwoni, zawsze będę gotowy – przyznał 23-latek.

Włoski napastnik w obecnym sezonie ligowym rozegrał pięć spotkań w koszulce “Starej Damy”. W tym czasie nie udało mu się wpisać na listę strzelców, ani nawet zanotować asysty.

Sprawdź także: Roma podjęła decyzję ws. Jose Mourinho. Nowe, zaskakujące informacje