Kapitan reprezentacji Argentyny Lionel Messi powiedział, że choć drużyna Albicelestes nie jest jeszcze tak dobra jak Barcelona, według niego będąca najlepszą w historii, to jest bardzo blisko osiągnięcia tego poziomu.

IMAGO / Matias Baglietto Na zdjęciu: Lionel Messi

Reprezentacja Argentyny przeżywa znakomity czas

Albicelestes nie tak dawno wygrali Copa America oraz mistrzostwa świata

Messi porównał poziom gry drużyny narodowej i Barcelony

Messi porównał reprezentację Argentyny i Barcelonę

W niedawnym meczu eliminacyjnym mistrzostw świata, w którym Argentyna rywalizowała z Peru, Lionel Messi zaliczył genialny występ, który przypomniał o jego niesamowitej grze, gdy był zawodnikiem FC Barcelony. Strzelił dwa piękne gole, a trzeci został nieuznany z powodu spalonego.

– Ta drużyna robi wrażenie, wciąż się rozwija i gra coraz lepiej. Porównanie nas z Barceloną, w której grałem, która jest najlepszą drużyną w historii, to dużo, ale myślę, że jesteśmy bardzo blisko tego poziomu ze względu na to, co pokazaliśmy oraz zdobyte tytuły mistrza świata i Copa America – przyznał Messi w rozmowie z Mundo Deportivo.

Messi, który obecnie na co dzień gra w Interze Miami, wyjaśnił również, że dobra atmosfera w szatni wpływa na wyniki zespołów. – Jeśli w szatni jest dobra grupa i dobra atmosfera, wszystko jest znacznie łatwiejsze. Niektórzy piłkarze wciąż są bardzo młodzi, a wygrali już wiele. Mimo to nadal mają chęć do pracy i chcą zwyciężać.

Zobacz również: Messi z kolejnym rekordem, dwa gole Argentyńczyka [WIDEO]